Atakum Belediyesi'nden üniversite adaylarına destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum Belediyesi'nden üniversite adaylarına destek

İHA

Atakum Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yalnız bırakmadığı gençlere tercih döneminde de destek oluyor.

Atakum Belediyesi'nden üniversite adaylarına destek

Atakum Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) yalnız bırakmadığı gençlere tercih döneminde de destek oluyor.
Tercih heyecanı yaşayan üniversiteli adayı gençler, Atakum Belediyesi’nin gerçekleştirdiği YKS Tercih Günleri etkinliğinde rehber öğretmenlerden ücretsiz danışmanlık hizmeti alıyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Sınav öncesinde yanlarında olduğumuz Atakumlu gençleri, tercih sürecinde de yalnız bırakmıyoruz” dedi.
Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 2728 Haziran tarihinde gerçekleştirilen YKS'de başarılı olarak tercih yapmaya hak kazanan gençlere uzman rehber öğretmenlerle danışmanlık desteği sunuyor. Atakum Belediyesi’nin İsmet İnönü Bulvarı No: 114 adresindeki hizmet binasının yanında, yeni normalleşme dönemi uygulamaları kapsamında açık havada tercih merkezi kuruldu. Merkeze gelen adaylar, puan bilgileri yanı sıra kişisel özellikleri ve gelecek hedefleri hakkında uzmanlara bilgi veriyor. Yapılan ön görüşmenin ardından rehber öğretmenler, adayların sınavdan aldıkları puana ve hedeflerine göre alternatifli geniş bir liste hazırlıyor. Meslekler ve tercih edilmesi planlanan üniversiteler hakkında adaylara genel bilgiler veriliyor. Adayların hedefleri ile örtüşen benzer meslekler hakkında tavsiyeler sunuluyor. Rehber öğretmenler, adaylara son kararlarını vermeden önce tercih edecekleri üniversitenin kampüsünü ziyaret ederek ayrıntılı bilgi edinmeleri önerisinde bulunuyor. Açık havada sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen etkinlik alanında Atakum Belediyesi ziyaretçilere çeşitli ikramlar sunuyor. 6 Ağustos Perşembe günü başlayan Atakum Belediyesi YKS Tercih Günleri, 14 Ağustos Cuma gününe dek sürecek. Tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyen adaylar, 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Atakum Belediyesi hizmet binasının yanında kurulan merkezi ziyaret edebilecek.

"Sınav öncesinde de gençlerin yanındaydık"
Samsun’un eğitim seviyesi en yüksek ilçesinin Atakum olduğunu hatırlatan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Atakum’un, Samsun’un ve Türkiye’nin geleceği olan gençlerimizin eğitimi bizim için çok önemli. Pandemi koşulları altında zorlu bir sınav hazırlık süreci geçirdiler. Sınav tarihlerinin değişmesi stres oluşturdu. YKS öncesi gençlerimizin yanındaydık. Psikologlarımız sınav stresi, gelecek kaygısı yaşayan genç kardeşlerimize kurduğumuz telefon hattı üzerinden psikolojik danışmanlık hizmeti verdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, sınavın hemen öncesinde ÖSYM tarafından sınav merkezi ilan edilen Atakum’daki tüm okul ve derslikleri köşe bucak dezenfekte etti. Sınav sabahında da onların yanındaydık. Hem sınav merkezlerinin girişinde hem de tramvay istasyonlarının önünde kurduğumuz stantlarda adaylara maske ve su dağıtımı gerçekleştirdik. Şimdi Gençlik Meclisimiz ile yaptığımız tercih günleri etkinliğinde rehber öğretmenlerimiz gençlere danışmanlık hizmeti sunuyor. Bu süreçte üniversiteli olmak için mücadele eden tüm adaylarla dayanışma içinde olmaya çalıştık. Şimdi tercihlerini yapacak ve sonuçların açıklanmasını bekleyecekler. Tüm adayların hedefledikleri bölüme yerleşmeleri ve hayal ettikleri geleceğe kavuşmalarını ümit ediyorum” diye konuştu.

"Etkinliğe katılın tercihlerim değişti"
Atakum Belediyesi YKS Tercih Günleri’ne gelen üniversiteli adaylarından Buse Işi, “Tercih günleri hakkında anneme mesaj gelmiş, arkadaşlarım da sosyal medyadan haberdar olmuşlar. Bana söylediler ben de buraya geldim. Çok memnun kaldım, çok yardımcı oldular. Aklımdaki bölümler hakkında fikir sahibi oldum. Hatta danışabileceğim başka insanlara beni yönlendirdiler. Beslenme diyetetik ve ebelik düşünüyordum. Onların olumlu ve olumsuz yönlerini bana söylediler. Tercih günleri fikrimi etkilemiş oldu” şeklinde konuştu.
Tercih danışmanlığı alan Beyzanur Küçükçetin ise, “Hukuk bölümü istiyordum. Buraya tercih danışmanlığı için geldim. Bana bu etkinliği babam söyledi. Babam da sosyal medya üzerinden haberdar olmuş. Etkinliğe katılmam tercihlerimde değişikliğe sebep oldu açıkçası. Ben İstanbul düşünmüyordum, önyargı ile yaklaşıyordum. Burada çok güzel bana anlattılar, önyargı ile yaklaşmamam gerektiğini söylediler. Ben de bu yüzden fikirlerimi biraz değiştirdim açıkçası. Bütün sıralamamı hukuk olarak dolduracağım. Ben sadece İstanbul istemiyordum. Burada İstanbul’u tercih etmem gerektiğini söyledikleri için İstanbul’u da düşüneceğim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hamit Kılıç: "Amacımız farkındalık oluşturmak" Bafra'da çok yönlü Kovid-19 denetimi
YEREL HABERLER Hamit Kılıç: "Amacımız farkındalık ...
Samsunlu besiciler bu kurbanda umduğunu buldu
YEREL HABERLER Samsunlu besiciler bu kurbanda umduğunu buldu
Ertuğrul Sağlam: Bizim sokağa atılacak bir liramız yok
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: Bizim sokağa atılacak bir liramız ...
Çocukların sağlık kontrolleri ihmal edilmemeli
YEREL HABERLER Çocukların sağlık kontrolleri ihmal edilmemeli
Samsun'da bazı barajların doluluk oranları yüzde 2 düştü Geçen sene ağustos ayında yüzde 71,6 olan doluluk oranı bu sene aynı ayda yüzde 69,6’ya geriledi
YEREL HABERLER Samsun'da bazı barajların doluluk oranları yüzde 2 ...
Başkan Doğan: "Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeli"
YEREL HABERLER Başkan Doğan: "Maske, hijyen ve sosyal mesafe ...
Canik Belediyesi'nden üniversite adaylarına danışmanlık hizmeti
YEREL HABERLER Canik Belediyesi'nden üniversite adaylarına ...
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Zabıtadan korona virüs denetimi: Fazla yolcu alan şoföre ceza
YEREL HABERLER Zabıtadan korona virüs denetimi: Fazla yolcu alan ...
Aktarlar sucuk, köfte ve mangal baharatı siparişine yetişemiyor
YEREL HABERLER Aktarlar sucuk, köfte ve mangal baharatı siparişine ...
Kaymakam Zaman'dan korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Kaymakam Zaman'dan korona virüs denetimi
Sağlam: “Amacımız takımı Süper Lig’e taşıyacak kalitede oyuncular almak”
YEREL HABERLER Sağlam: “Amacımız takımı Süper Lig’e taşıyacak ...
Uyuşturucu tacirleri "Ozon"u geçemiyor Samsun’da 55 kilo kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri "Ozon"u geçemiyor Samsun’da 55 ...
Samsun'da koronavirüs denetimleri
YEREL HABERLER Samsun'da koronavirüs denetimleri
Başkan Deveci: "Maskelerimizi mutlaka takmamız lazım”
YEREL HABERLER Başkan Deveci: "Maskelerimizi mutlaka takmamız lazım”
Terme'de korona virüsü denetimi
YEREL HABERLER Terme'de korona virüsü denetimi
ÇTB’den maske dağıtımı
YEREL HABERLER ÇTB’den maske dağıtımı
Çarşamba'da dıkı denetim
YEREL HABERLER Çarşamba'da dıkı denetim
Vali Dağlı: “Samsun’da hastanelerin doluluk oranının çok yüksek olduğu iddiaları doğru değil” Samsun’da Vali Dağlı ve Başkan Demir’den korona virüsü denetimi
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Samsun’da hastanelerin doluluk oranının ...
İlkadım zabıtadan geniş çaplı pandemi denetimi Başkan Demirtaş: "Pandemi ile mücadelemiz son hızıyla devam ediyor"
YEREL HABERLER İlkadım zabıtadan geniş çaplı pandemi denetimi Başkan ...
'Maskeni tak, sosyal mesafeyi uygula' denetimi
YEREL HABERLER 'Maskeni tak, sosyal mesafeyi uygula' denetimi
Samsun'da tır yangını
YEREL HABERLER Samsun'da tır yangını
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Denizde boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Denizde boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki çocuk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X