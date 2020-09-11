Tatil dönüşü kaza: Astsubay, eşi ve kızı yaralı



Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)İSTANBUL´dan ailesiyle tatile geldiği memleketi Ordu'dan dönen Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Kelsoy'un (47) kullandığı otomobil, Samsun´un Kavak ilçesinde takla atıp, ters döndü. Kazada sürücü Kelsoy ağır, eşi Pakize (45) ve kızı Zeynep Sudenaz Kelsoy (14) ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kavak ilçesi Samsun-Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul Fener Tepe Hava Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Kelsoy yönetimindeki 16 GA 441 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, ters döndü. Kazada, sürücü Kelsoy ile yanındaki eşi Pakize ve kızı Zeynep Sudenaz Kelsoy, yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Bekir Kelsoy, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne, anne Pakize ve kızı Zeynep Sudenaz Kelsoy ise Kavak Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu, kaburgasında kırıklar tespit edilen sürücü Bekir Kelsoy´un ise durumunun kritik olduğu belirtildi.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma sürerken, Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Kelsoy´un, eşi Pakize Kelsoy ve kızı Zeynep Sudenaz Kelsoy´la tatil için geldikleri Ordu´dan İstanbul´a dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2020-09-11 14:27:39



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