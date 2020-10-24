Sahte içki içti, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

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Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, sahte içki içtikten sonra fenalaşan Özcan Akdoğan (41), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Çarşamba ilçesi Kumköy Mahallesi´nde, iddiaya göre geçen perşembe günü sahte içki içen Özcan Akdoğan, aniden fenalaştı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Akdoğan, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Sabaha karşı durumu ağırlaşan Akdoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Akdoğan'ın sahte içkiyi aldığı ileri sürülen büfenin sahibi K.G. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY

2020-10-24 22:58:17



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