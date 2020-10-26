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Samsun'da anız yangını korku ve paniğe sebep oldu.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Mithatpaşa Lisesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada anızların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler ve dumanlar geniş bir alana yayıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışması başlattı.

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