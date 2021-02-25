Kovid-19’un pik yaptığı Samsun’da denetimler artırıldı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı: “Hala çok yoğun bir şekilde cenazelere katılım var” “150 binden fazla vatandaş aşılandı” “Muafiyeti kullanarak dışarı çıkmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz” “Korona timi tekrar kalabalık fotoğrafı çekip, kolluk kuvvetine gönderiyor”

Türkiye’deki vaka sayısı ve vaka artış hızı en çok olan illerden biri olan Samsun’da Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, il genelinde denetimlerin arttığını, sokağa çıkış kısıtlamasından muaf olan kişilerin de görevi kötüye kullanmama adına denetleneceğini söyledi.

Korona virüsünün (Kovid19) tavan yaptığı Samsun’da Vali Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ile birlikte şehrin kalabalık cadde ve sokaklarında denetime çıktı. En çok insan popülasyonunun olduğu Mecidiye çarşısını inceleyen Vali Dağlı, son zamanlarda artan vakalar dolayısıyla tedbirlerin en üst seviyeye çıkartıldığını belirterek, denetimlerin arttırıldığını vurguladı.



“Hala çok yoğun bir şekilde cenazelere katılım var”

Vaka sayılarının artmasını neye bağladıklarını açıklayan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Sağlık Bakanlığı geçen hafta açıkladı. 202 vaka ile Karadeniz illerinde 4. duruma geldik. Aslında geçtiğimiz aylarda yapılan çalışmalar neticesinde iyi bir duruma gelmiştik. Kovid19 ile mücadelede rakamlarımız da bir hayli azalmıştı. Son rakamlar epey yükseldiğini gösteriyor. Mücadeleyi elden bırakmayacağız. Kaymakamlar, emniyet, jandarma, zabıta, yerel yönetimler, muhtarlar sahadalar. Diyanet ve sağlık görevlilerinden de yardım alıyoruz. Bu neden böyle oluyor? Buna baktığınız zaman şunu görüyoruz; özellikle birkaç ailenin yoğun olarak bir araya gelmeleri. Bulaşın en fazla bundan dolayı arttığı şeklinde bakanlığında bir tespiti var. Ayrıca cenazelerde aslında katılım 30 kişiyle sınırlandırılmasına rağmen, çok yoğun bir şekilde hala cenazelere katılım. Ana arterlerde ve merkezi yerlerde hala yoğunluğun devam etmesi. Bunlar ile gördük ki bulaşın ne dereceye geldiğini ve arttığını hissettik. Şimdi bu durumda denetimlerimizi daha da arttırıyoruz. Bundan sonra kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Mecidiye ve Saathane gibi kalabalık yerde bundan sonra görevliler kapatmak suretiyle HES kodu uygulaması yapacak. Buralarda fazla kalabalık oluşmasını da engelleyeceğiz” dedi.



“150 binden fazla vatandaş aşılandı”

Aşılama konusunda daha da hızlanacaklarının altını çizen Vali Zülkif Dağlı, “Aşılama çalışmalarında gayet iyi durumdayız. Dün itibariyle 150 bin vatandaşın aşılaması yapıldı. Bunlarda büyük oranda 1. doz. 2. doz aşılama çalışmaları da devam ediyor. Sağlık çalışanlarımız da gayet iyi mücadele ediyorlar. Denetim ekiplerimiz de iyi çalışıyorlar. Aşılamada biraz daha ivme kazandırmak için muhtarlar, imamlar, yerel yönetimler, kaymakamlar ve tüm kurumlarımız ile randevu alamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın randevu almaları için yardımcı oluyoruz. ALO 182 veya merkezi kayıt hekimlik sisteminden randevu almakta zorluk çeken olabiliyor. Bu manada arkadaşlarımızın hepsini seferberliğe davet ettik. Çok güzel bir şekilde çalışma devam ediyor. Aşılama daha da hızlanacak” diye konuştu.



“Muafiyeti kullanarak dışarı çıkmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz”

Muafiyeti kötüye kullananlara da izin vermeyeceklerini dile getiren Zülkif Dağlı, “Tüm hemşehrilerimize özellikle belirtmek istiyorum; mutlaka birkaç ailenin bir araya gelmek suretiyle özellikle kırsalda, mahallelerde bir araya gelip, 23 gün vakit geçirme şeklindeki bu tarza kesinlikle son vermemiz gerekiyor. Cenazelerde katılımın sadece 1. derece yakınları ile sınırlamamız gerekiyor. Hafta sonu dışarı çıkması gereken personel veya çalışanlar olabiliyor. Ancak bu muafiyetlerin kötüye kullanıldığını bizler de görüyoruz. Buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Denetim ekiplerimiz ve zaman zaman ben de başında bulunuyorum, denetimler daha da sıklaşacak. Mutlaka doğru olan muafiyetlerin geçmesine ve dışarı çıkmasına müsaade edeceğiz. Aksi takdirde cumartesi ve pazar günleri muafiyeti kullanarak dışarı çıkmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Örneğin bir süper markete yürüyerek gelinmesi gerekiyor. Bakıyoruz ki yürüyüş mesafesi kişiye göre 5 km yürüyüş mesafesi olmaz. Bunu spor yürüyüşüne dönüştürmemek gerekiyor. Köpek gezdirmenin de bir mantığı var. Bu tip konuları kötüye kullanmamak gerekiyor. Bunlara müsaade edilmeyecek. Genel olarak bakıldığında Samsun halkımızın çok duyarlı olduğunu ve bu yasaklara uyulması konusunda herkesin hem fikir olduğunu görüyoruz ancak aradan bazı kural tanımazlar sebebiyle iyi niyetli kurallara uyan vatandaşlarımızın da canını tehlikeye atmayalım. Bu çok önemli” şeklinde konuştu.



“Korona timi tekrar kalabalık fotoğrafı çekip, kolluk kuvvetine gönderiyor”

Mutant virüs ve tedbirler hakkında da konuşan Dağlı, şunları söyledi:

“Koruma ve fotoğrafçılardan oluşan korona timi bu hafta tekrar göreve başladılar. Fotoğraflamaları yapıyorlar. Emniyet müdürlüğümüz ekiplerine bunları ulaştırarak, kalabalık oluşmasını bu şekilde önlüyoruz. Onun katkısını biliyoruz. Aynı şekilde ilçelerde de ekipler var. Kaymakamlarımız da bundan sonra denetim ekiplerinin başında olacaklar. Sağlık Bakanlığı rakamların arttığı illerde ya da genel itibarıyla bir koordinatör göndermek suretiyle illerde çalışmalar yapıyor. Bu sadece mutant ile ilgili değil. Daha önceki dönemde de yaklaşık 3 ay önce de bir koordinatör arkadaşımız buraya gelmişti. Şu anda Samsun’da 13.0016.00 saatleri arasında çocuklar sokağa çıkabiliyor. Onlarla ilgili de denetimler sıkılaşacak. 65 yaş üstü için de aynı kısıtlamalar ve denetimler sürecek. Yaş sınırlamasındaki gruplar, kendilerine belirtilen saatler dışında dışarıya çıkamayacaklar.”

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