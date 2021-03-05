Prof. Dr. Sullivan’dan 1 milyon 155 bin TL’lik bütçeli proje

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sebahat Sullivan'ın 2532 TÜBİTAK Rusya Temel Araştırmalar Vakfı (RFBR) İkili İş Birliği Çağrısı kapsamındaki başvurusu, 131 proje arasında ilk 10’a girdi.

Prof. Dr. Sullivan’ın; Zoological Institute of Russian Academy of Science ile başvuru yaptığı “Yüksek Damarlı Bitkilerde Acariform Akarların Evrimleşme Paternleri: Gal Oluşturan Eriophyoid Akarlarda Eşzamanlılık Gelişiminin Mekanizmaları” başlıklı projesi, 575 bin 418 TL Türkiye’den, 578 bin 760 TL ise Rusya’dan olmak üzere toplamda 1 milyon 155 bin TL bütçeyle desteklenecek.

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