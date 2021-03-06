Samsun'da insan kemikleri bulundu

Altın fiyatları ne kadar oldu?



Hakan AKGÜN/ SAMSUN (DHA)SAMSUN'da 4 yıllık olduğu tahmin edilen insana ait kafatası, çene kemiği ve 6 kemik parçası bulundu. Polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Samsun'un Atakum ilçesinde sahil kenarında yürüyüş yapan bir kişi, insana ait kafatası görmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmada kafatası ile alt çene kemiği ve 6 kemik parçası daha buldu. Polis, kemiklerle ilgili inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede kemik parçalarının yaklaşık 4 yıllık olduğu tahmin ediliyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-03-06 19:15:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.