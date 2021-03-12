Kamyonetin bisikletliye çarptı, kaza anı kamerada

Samsun’da kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazanı güvenlik kameralarına kaydedildi.
Olay, Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 34 GV 3043 plakalı açık kasa kamyonet ilçe merkezine seyir halinde ilerlediği sırada önünde ilerleyen bisiklet sürücüsü Hasan M. ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaralanan bisiklet sürücüsü Hasan M. ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza anı olayın yaşandığı yerdeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.