Başkan Kılıç'tan evi yanan yaşlı kadına destek

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kemalpaşa Mahallesi'nde evi yanan Kezban Kara’yı ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Başkan Kılıç, ”Mağdur vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kemalpaşa Mahallesi'nde geçen günlerde, elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında Kezban Kara’ya ait ev kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde maddi oluştu. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, olayın yaşandığı bölgeye giderek, yangında mağdur olan Kezban Kara’yı ziyaret etti.

Evi yanan Kezban Kara’nın taleplerini dinleyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Kezban teyzemize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Can kaybının olmayışı sevindirici. Yangına anında müdahale eden itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Mağdur vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ziyarette Başkan Kılıç’a Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı Salih Soylu da eşlik etti.

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