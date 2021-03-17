SAMÜ'de akademisyenlere başarı ödülleri verildi Rektör Aydın: “Marifet iltifata tabidir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SAMÜ'de akademisyenlere başarı ödülleri verildi Rektör Aydın: “Marifet iltifata tabidir"

İHA

SAMÜ'de akademisyenlere başarı ödülleri verildi Rektör Aydın: “Marifet iltifata tabidir"

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) başarılı akademisyenleri ödüllendirirken, Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın “Marifet iltifata tabidir" dedi.
SAMÜ Canik Kampüsünde çeşitli dallarda başarı elde eden akademisyenler için ödül töreni düzenlendi. Törene Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin ve ödül alan akademik personel katıldı.
Üniversite bünyesinde devam eden projeler hakkında ilgili akademisyenlerden bilgi alan Rektör Aydın, “Marifet iltifata tabidir. Ciddi emeklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Akademisyenlerimizin bu denli gayret göstermeleri ve öğrencilerimize liderlik etmeleri önemli. Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) düzenlediği etkinliklerde sadece Türkiye’den değil yurtdışından da konuklar ağırlıyor. Bu tür etkinlikler üniversitemizin vizyonunu ifade ediyor. Pandemi döneminde yapılan bu etkinliklerden olumlu dönütler alıyoruz. Ayrıca programlar kaliteli dinleyici kitlesine sahip ve akademik eserler ortaya koymak kadar etkili ve önemli. DÜSAM’ın bu etkinliklerinden bir yayın çıkarma gayretimiz de devam ediyor. Akademisyenlerimiz ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Şahsım ve üniversite adına sizlere teşekkür ediyorum. İklim değişikliği alanında proje üreten akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz de mevcut. Afet öncesinde afeti engellemek için bu projeler önemli. Bölgemiz sel ve taşkın riski bulunan bir afet bölgesi. Bu projelerden çıkacak sonuçları raporlaştırmak ve ilgili kurumlara iletmek üniversite olarak sorumluluklarımızdan birisi. Vatandaşlarımıza faydalı olmak durumundayız. Üniversitelerin bir görevi de budur” diye konuştu.
Söz alan DÜSAM Müdürü Dr. Servet Gündoğdu sağlanan imkânlardan dolayı Rektör Aydın’a teşekkür ederken, “Çevrimiçi etkinliklerimize ulusal ve uluslararası düzeyde bir ilgi oluştu. Çeşitli disiplin ve perspektiflerden sanatçı ve akademisyenleri belirli periyotlarda bir araya getirdik. DÜSAM’ın bu anlamda işlevi üniversite kavramının işaret ettiği çeşitliliği mümkün kılabilecek bir alan açmak oldu. Bu nitelikli çeşitliliği sürdürecek proje ve planlamalar içerisindeyiz” şeklinde konuştu.
Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hakan Aksu ise yürüttükleri projeler hakkında bilgi verirken, “İklim değişikliğini araştırmaya devam ediyoruz. İklim değişikliğinde alınabilecek önlemler noktasında faydalı olabilecek bilgileri bu projeler vasıtasıyla elde ediyoruz. Bu bilgileri yetkili kurum, kuruluş ve kişilerle paylaşmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Melahat Cihan, Rektör Aydın’a öğrencilere ve projelere verdiği destek için teşekkürlerini iletirken, “Projelerimiz ulusal ve uluslararası alanda yarışmalara katılıyor. Ülkemizin ve bölgemizin tanıtımına bu sayede katkıda bulunuyoruz. Ayrıca geliştirdiğimiz sistemler teknolojik bilgi birikimiyle yeni teknoloji hamlelerinin temelini oluşturuyor” açıklamasında bulundu.
Etkinlik sonunda Rektör Aydın ilgili akademisyenlere ödüllerini takdim etti. Ardından etkinlik anı fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
Samsun Üniversitesi’nde ödül alan başarılı akademisyenler ise şu şekilde:
Yayın kategorisinde, En Fazla Yayın Yapan akademisyen unvanıyla Doç. Dr. Zafer Cömert, Ulusal ve Uluslararası Yarışmalarda Başarı kategorisinde Uluslararası yarışmalarda üniversite adına yarışan takım danışmanlığı unvanıyla Dr. Öğr. Üyesi Melahat Cihan, Samsun Üniversitesi Elektrikli ve Otonom Araç Takım Danışmanı unvanıyla Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Soylu, Proje kategorisinde AB Horizon 2020 Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities (SCORE) proje danışmanı unvanıyla Dr. Neslihan Beden, TÜBİTAK 1001 COVID19 Salgınının Konut Fiyatlarına Etkisi: Türkiye Örneği proje danışmanı unvanıyla Doç. Dr. Havvanur Feyza KAYA, TÜBİTAK 3501 İklim Değişimi ve Değişkenliğinin Karadeniz Bölgesi Ekstrem Yağışlarına Etkisi proje danışmanı unvanıyla Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aksu, Bilim ve Sanat Faaliyetleri kategorisinde “Bilim ve sanat alanında farklı disiplinleri kapsayan özgün, yenilikçi akademik faaliyetler nedeniyle” Dr. Öğr. Üyesi Servet Gündoğdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bafra'da korona virüsle mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Bafra'da korona virüsle mücadele sürüyor
Karantina kaçağı şahıs jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Karantina kaçağı şahıs jandarmaya yakalandı
Mahsur kalan köpeği, belediye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Mahsur kalan köpeği, belediye ekipleri kurtardı
Çarşamba Belediyesi şehitleri unutmadı
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesi şehitleri unutmadı
Dere kenarında mahsur kalan köpeğin imdadına belediye ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Dere kenarında mahsur kalan köpeğin imdadına belediye ...
Başkan Kılıç'tan evi yanan yaşlı kadına destek
YEREL HABERLER Başkan Kılıç'tan evi yanan yaşlı kadına destek
18 yıl 9 ay cezaya beraat Ağır ceza mahkemesinin cinsel saldırı suçundan 18 yıl 9 ay verdiği hapis cezasına bölge adliye mahkemesi beraat kararı verdi
YEREL HABERLER 18 yıl 9 ay cezaya beraat Ağır ceza mahkemesinin ...
OMÜ Kurupelit Yerleşkesi ıhlamurlarla yeşillenecek
YEREL HABERLER OMÜ Kurupelit Yerleşkesi ıhlamurlarla yeşillenecek
Büyükşehir-OMÜ iş birliği OMÜ ve Büyükşehir arasında iş birliği protokolü imzalandı Bilim, kültür, sanat, edebiyat, sosyal ve ekonomik alanda ortak projeler geliştirilecek Başkan Demir: "Çok fayda, az maliyeti bir protokol" Rektör Ünal: "OMÜ bu kentin değeridir"
YEREL HABERLER Büyükşehir-OMÜ iş birliği OMÜ ve Büyükşehir arasında ...
"Kalın bağırsak ve rektum kanserinde tamamen iyileşmek mümkün"
YEREL HABERLER "Kalın bağırsak ve rektum kanserinde tamamen ...
İlkadım’da dinamik denetim
YEREL HABERLER İlkadım’da dinamik denetim
Kurupelit Yerleşkesi ıhlamurlarla daha da yeşillenecek
YEREL HABERLER Kurupelit Yerleşkesi ıhlamurlarla daha da ...
Canik’te 7 bin 442 bina dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Canik’te 7 bin 442 bina dezenfekte edildi
Kent Müzesi'nde 18 Mart sergisi
YEREL HABERLER Kent Müzesi'nde 18 Mart sergisi
Samsun'da kırsal mahallere bile HES kodu ile girilebilecek Vali Dağlı: "Biz kurallara ne kadar fazla dikkat edersek maviye dönmememiz için hiçbir sebep yok"
YEREL HABERLER Samsun'da kırsal mahallere bile HES kodu ile ...
En çok vakanın görüldüğü Samsun´da denetimler artırıldı
YEREL HABERLER En çok vakanın görüldüğü Samsun´da denetimler ...
Murzioğlu: “Şehir geliştikçe hava taşımacılığı gelişiyor”
YEREL HABERLER Murzioğlu: “Şehir geliştikçe hava taşımacılığı ...
Karantinayı ihlal etti, parkta otururken yakalandı
YEREL HABERLER Karantinayı ihlal etti, parkta otururken yakalandı
Taziyede birlikte yemek yiyen 21 kişi, Covid-19'a yakalandı, 80 kişi karantinada
YEREL HABERLER Taziyede birlikte yemek yiyen 21 kişi, Covid-19'a ...
Korona vaka şampiyonu Samsun’da taziye evinde birlikte yemek yiyen 25 kişiden 21’i pozitif çıktı
YEREL HABERLER Korona vaka şampiyonu Samsun’da taziye evinde ...
Cumhuriyet savcısı ‘kamu görevlisine hakaretten’ açığa alındı
YEREL HABERLER Cumhuriyet savcısı ‘kamu görevlisine hakaretten’ ...
Riskli vatandaş parkta yakalandı
YEREL HABERLER Riskli vatandaş parkta yakalandı
Duruş bozukluğu skolyoz işareti olabilir
YEREL HABERLER Duruş bozukluğu skolyoz işareti olabilir
Yaralı halde bulanan ördek tedavi edilerek doğaya salındı
YEREL HABERLER Yaralı halde bulanan ördek tedavi edilerek doğaya ...