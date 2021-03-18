Samsun’da 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyede

Samsun’da kullandıkları ikamette yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şahıs 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen E.T. adlı kadın ile A.K.'nin Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de de birlikte kullandıkları ikamette arama baptı. Ekiplerin yaptıkları aramada satışa hazır vaziyette 4 paket halinde 0,54 gram metamfetamin maddesi ve 4 adet extacy hap ele geçirildi. Şüpheli iki şahıs 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınarak Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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