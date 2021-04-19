39 yaşındaki Milli Eğitim çalışanı korona virüse yenik düştü

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı korona virüse yenik düştü.

Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 1 ay önce korona virüse 13 kişi yakalanmıştı. Korona virüse yakalanan 13 kişinin arasında bulunan 2 çocuk babası İsmail Sezer (39), 30 gündür tedavi gördüğü Bafra Devlet Hastanesi yoğun bakımda hayatını kaybetti. Sezer’in cenazesi Bafra Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü yardımcıları, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.