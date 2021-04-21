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İlkadım'da dezenfekte seferberliği Virüs avcıları İlkadım’ın kırsal mahallerini başta aşağı dezenfekte ediyor

İHA

İlkadım'da dezenfekte seferberliği Virüs avcıları İlkadım’ın kırsal mahallerini başta aşağı dezenfekte ediyor

İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri, ilçeyi virüsten korumak için tüm mahallelerde toplu dezenfekte çalışması başlattı.
İlkadım Belediyesi korona salgınıyla mücadele kapsamında sahada görev yapan 200’ü aşkın personeliyle ilçedeki her bir mahallede ayrı ayrı temizlik ve dezenfekte çalışması yapıyor Kent merkezinde rutin olarak devam çalışmaları kırsal mahallere taşıyan ekipler hiçbir detayı göz ardı etmeden gerçekleştirirken, bina girişlerini, merdivenleri, daire kapılarını, durakları, açık olan iş yerlerini, camileri ve çöp konteynerlerini titiz bir şekilde en ince ayrıntısına kadar temizleyip dezenfekte etti.

“Toplumla birlikte mücadele etmeliyiz”
Özel kıyafetli ve maskeli dörderli grup halinde 12 kişiden oluşana mobil dezenfekte ekibinin Derecik Mahallesi’nde mahalle sakinlerinin sürekli temas halinde bulunduğu alanlarda püskürtme yöntemiyle Kovid19 salgınına karşı gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarını mahalle muhtarı Çetin Çavuş ile birlikte inceleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, korona virüs salgınıyla toplum olarak hep birlikte mücadele etmenin önemine vurgu yaptı. Demirtaş, “Salgınla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarından, online hizmetlere kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik. Kamu kurumlarından pazar yerlerine, binalardan halkın yoğun olarak kullandığı alanlara kadar ilçemizin her yanını dezenfekte ettik, etmeye de devam ediyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, kronik hastalara ve engellilere destek ve zabıta denetimleri gibi birçok uygulamamız devam ediyor” dedi.

“Mikrobik ortamları steril ediyoruz”
Mesafe, hijyen ve izolasyon önemine bir kez daha dikkat çeken Başkan Demirtaş, “Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gecegündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı yaşaması ve daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir İlkadım için çalışıyoruz. Mikrobik ortamlarla birlikte şehrimizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklar dezenfekte ediliyor. Eğer sokağa çıkmak zorunda kaldıysak sosyal mesafemizi koruyalım. Kurallara uyalım bir başkasının sağlığına zarar vermeyelim” diye konuştu.

Muhtar Çavuş teşekkür etti
Yapılan dezenfekte çalışmaları sonra duygu ve düşüncelerini dile getiren Derecik Mahalle Muhtarı Çetin Çavuş, “Başkanımız daha önceden de bizlere yaptığı hizmetlerden ve şimdi devam eden çalışmalardan dolayı vatandaşlarım adına çok çok teşekkür ederim. Allah kendisinden ve ekibinden razı olsun” şeklinde konuştu.

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