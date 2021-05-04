Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Samsun'da kablo hırsızlığı olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'nca icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında AyvacıkTaşova yolunda bulunan eski yol şantiyesinden duman yükseldiği fark edildi. Yapılan kontrolde yanmış ve bakır hale getirilmiş kablolar bulundu. Jandarma dedektifleri tarafından yapılan ilk incelemelerde kablolarının yeni yakıldığının tespit edilmesi üzerine çevrede yapılan araştırma neticesinde olay yerine yaklaşık 200 metre mesafede ormanlık alanda iki şüpheli şahıs O.B. (21) ile H.B. (26) saklanırken yakalandılar.

Şahısların kabloları yaklaşık 8,5 km mesafede bulunan Çamlıkale Mahallesi'ndeki direklerden kestikleri tespit edilirken, araçlarında yapılan aramada kablo kesiminde kullanılmak üzere makas ele geçirildi.

Jandarma dedektifleri tarafından gözaltına alınan iki şahısın, gözaltı işlemleri sürüyor.

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