Samsun'da ‘il dışı kaynaklı vaka’ endişesi İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç: “Bir ilçemizde il dışı akraba ziyareti kaynaklı sadece 3 günde 56 pozitif vaka tespit edildi” “800 binin üzerinde test, 500 bine yakın aşı yaptık. Verilen büyük bir emek var. Lütfen bu emeği zayi etmeyelim”

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, son bir hafta itibarıyla birkaç noktada ‘il dışı kaynaklı’ toplu pozitif vakalarla karşılaşıldığına dikkat çekerek, “Bir ilçemizde il dışı akraba ziyareti kaynaklı sadece 3 günde 56 pozitif vaka tespit edildi. Bu vakalar şimdilik münferit ve sayıca geneli etkilemeyecek bir tablo sunsa da özellikle mutasyon virüsün yayılım hızı düşünüldüğünde bizi endişelendiriyor” dedi.

Pandeminin ildeki genel seyri, yürütülen çalışmalar ve Kovid19 aşı tablosu hakkında bilgi veren Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, yaklaşan bayram öncesi uyarılarda bulundu. Oruç, “İlimizde yaklaşık bir ay süren vaka artışından sonra Samsun Valiliğimiz koordinasyonunda alınan önlemler, kamu kurumlarımızın etkin mücadelesi, sağlık çalışanlarımızın özverili çalışması ve halkımızın tam kapanma döneminde elinden gelen gayreti göstermesiyle vaka sayılarımızda bir düşüş eğrisi yakalama şansı bulduk. Lâdik ilçemiz hariç 16 ilçemizde istikrarlı bir vaka azalış grafiği elde ettik. Samsun olarak kurallara uyduğumuzda vaka sayılarımızın azalabildiğini bir kez daha gördük” diye konuştu.



“Kalıcı hale getirmeliyiz”

Bu hafta itibariyle de vaka sayılarının azalmaya devam ettiği bilgisini veren Oruç, “İl olarak zoru başardık, vaka sayılarımızı düşürdük. Şimdi önümüzde daha zoru, yani vaka sayısındaki düşüşü güçlendirip, kalıcı hale getirmemiz gereken bir dönem var. Bu da Kovid19 mücadelesinde kararlı duruşumuzu bayramda da korumamızdan, bugüne kadar verilen emeklerin boşa gitmesine izin vermememizden geçiyor. Lütfen Ramazan ayı boyunca gösterdiğimiz özeni, Ramazan Bayramında da gösterelim. İl dışından gelen misafirlerimizle mümkünse en az bir hafta geçmeden görüşmeyelim. Bayramlaşmalarımızı telefonla, görüntülü olarak yapalım. Virüsün aramızda yeniden dolaşmasına, verilen bunca emeğin boşa gitmesine neden olmayalım” şeklinde konuştu.



“İl dışı kaynaklı toplu pozitif vakalarla karşılaşıyoruz”

“Ancak üzülerek görüyoruz ki, son bir hafta itibarıyla yeniden birkaç nokta da olsa il dışı kaynaklı toplu pozitif vakalarla karşılaşıyoruz” diyen Oruç, “Bir ilçemizde il dışı akraba ziyareti kaynaklı sadece 3 günde 56 pozitif vaka tespit edildi. Bu vakalar şimdilik münferit ve sayıca geneli etkilemeyecek bir tablo sunsa da özellikle mutasyon virüsün yayılım hızı düşünüldüğünde bizi endişelendiriyor. Gerekli özeni ve dikkati göstermememiz durumunda Kovid19’un ne kadar hızlı yayıldığını hepimiz acı bir şekilde tecrübe ettik. Bir düşüş eğrisi yakalamışken, yeniden bir yükselişe izin vermeyelim” ifadelerini kullandı.



800 binin üzerinde test, 500 bine yakın aşı

Pandeminin başladığı Mart 2020 tarihinden itibaren Samsun olarak büyük bir mücadele verdiklerini ifade eden Oruç şunları söyledi: “Bugüne kadar Sağlık İl Müdürlüğümüz ve Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen etkin filyasyon ve test çalışmasıyla birlikte ilimizde toplamda 800 binin üzerinde vatandaşımıza test yaptık, 445 binin üzerinde bir filyasyon çalışması gerçekleştirdik. İlimizde yapılan toplam aşı dozu 500 bine yaklaştı. 55 yaş üstü vatandaşlarımızda I. doz aşı oranımız yüzde 70 civarında. Ortada rakamlarında gösterdiği gibi, verilen büyük bir emek var. Lütfen bu emeği zayi etmeyelim. Bu Ramazan bayramı birbirimizden ayrı geçirdiğimiz son bayram olsun. Tam kapanmayla gösterdiğimiz bu büyük fedakârlık ve çalışma boşa gitmesin. Vaka sayımızdaki azalışı kalıcı hale getirip, okullarımızın açıldığı, sosyal hayatımızın yeniden hareketlendiği, birbirimizi yeniden gönül rahatlığıyla ziyaret ettiğimiz günlere yeniden ulaşmak, ilimizin rengini yeniden maviye dönüştürmek elimizde. Bunu ancak hep birlikte mücadele edersek başarabiliriz.”

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