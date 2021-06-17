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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da 4 kişinin bıçaklandığı kavgaya 1 tutuklama

İHA

Samsun'da 4 kişinin bıçaklandığı kavgaya 1 tutuklama

Samsun'da 1'i ağır 4 kişinin bıçaklandığı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan H.K., F.K., F.Ö. ve E.Ç. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan H.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Bıçaklama olayıyla ilgili E.Ç. ve yeğeni R.Ç. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polisteki sorguları tamamlanan E.Ç. ve R.Ç. Samsun Adliyesine sevk edildi. Olayda kendisi de kolundan bıçakla yaralanan E.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yeğeni R.Ç. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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