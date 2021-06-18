Miniklerin karne heyecanı

AtaÇocuk Anaokulu Mevlana ve Cumhuriyet Şubelerinde öğrenciler karnelerini aldı. AtaÇocuklu minikler başarılı bir dönemi geride bırakırken karne gününde hem sevinçli hem de duygusal anlar yaşandı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin göreve gelmeden önce kent sakinlerine sözünü verdiği ve Mevlana ile Cumhuriyet Mahallelerinde birer şubesi açılan AtaÇocuk Anaokullarında 20202021 eğitimöğretim dönemi tamamlandı. Modern eğitim anlayışıyla bilim, kültür, sanat alanlarında donanımlı ve hayata tam anlamıyla hazır bireyler yetiştirmek için yoğun biçimde çalışan AtaÇocuk Anaokullarında 36 yaş arasındaki minikler, başarılı bir eğitim öğretim dönemi bitirmenin mutluluğuyla karnelerini öğretmenlerinden aldı. Karne töreninde ise veliler hem sevinçli hem de duygusal anlar yaşadı.



Miniklere detaylı gelişim raporu

AtaÇocuklu minikler dil, sanat, drama, fen, müzik, okuma yazmaya hazırlık, alan gezileri, hareket ve oyun etkinlikleri gibi pek çok alanda uzman eğitimciler eşliğinde eğitim aldılar. Eğlenceli ders etkinlikleri ile bir eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrencilerin detaylı gelişim raporlarının yer aldığı karneler ile her bir veli için özel hazırlanmış mektuplar miniklere verildi. Korona virüs pandemisinin gölgesinde başarılı bir dönem geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen AtaÇocuk Anaokulu yetkilileri, “Korona virüse rağmen öğrencilerimizin yıl boyunca gelişimlerini gözlemlemek ve bu gelişimi de raporlayıp karneye dönüştürmek bizim için mutluluk verici. Öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, her birine keyifli yaz tatili diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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