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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demirtaş: "Kurban bayramında sizler için çalışıyor olacağız"

İHA

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kurban Bayramı'nı hemşehrilerimizin huzurlu bir şekilde idrak etmeleri için tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunuyoruz" dedi.

Başkan Demirtaş: "Kurban bayramında sizler için çalışıyor olacağız"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kurban Bayramı’nı hemşehrilerimizin huzurlu bir şekilde idrak etmeleri için tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunuyoruz" dedi.
İlkadım Belediyesi kurban bayramı öncesi tüm tedbirlerini aldı. İlçede kurban kesim alanlarını belirleyen Belediye, hazırladığı uyarı afişleri ve broşürlerle vatandaşları bilgilendirirken, bayramın huzurlu geçmesi için sahada çalışmalarını sürdürecek.
Bayram süresince 30 araç ve 150 kişilik ekiple, çift vardiyalı bir şekilde çalışacak olan belediye, vatandaşın huzurlu ve güvenli bir ortamda kurban bayramını idrak etmeleri için tüm imkanlarını seferber etti. Belediye zabıta ekipleri, bayram süresince denetimlerini sıklaştırarak, belirlenen alanlar dışında kesim yapanlara cezai işlem uygulayacak. Belediye Temizlik ve Sağlık İşleri Müdürlüğü bayram öncesinden başlayarak genel temizlik çalışmasının yanı sıra, bayram süresince kesim alanlarında meydana gelecek koku ve kirliliği önleyecek tedbirler alarak, çöp konteynırlarında ilaçlama çalışması yapacak.

“Huzurlu bir bayram için tüm tedbirleri aldık”
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçe halkının sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri ve huzur içerisinde bir bayram geçirmeleri için tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Halka hizmet sevdasıyla yola çıktıklarını hatırlatan Başkan Demirtaş, “Paylaşım ve dayanışmanın en yoğun şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı’nı hemşehrilerimizin huzurlu bir şekilde idrak etmeleri için tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunuyoruz. Ekiplerimiz başta temizlik olmak üzere, halkımızın rahatı ve huzuru için her türlü tedbiri almış durumda. İnşallah birlik ve beraberliğimizin en yoğun şekilde yaşanacağı bir Kurban Bayramını daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda idrak edeceğiz” diye konuştu.

“Bayram paylaşmaktır”
Başkan Demirtaş, ”Biliriz ki, bayramlar dayanışmadır. Biliriz ki, bayramlar kardeşliktir. Birliktir. Biliriz ki, bayramlar acılarımızı yüreğimize gömerek sevinçlerimizi, mutluluklarımızı paylaşarak kucaklaşmaktır. Bugüne kadar her konuda birlik ve beraberlik örneği gösteren değerli İlkadım halkımın, bundan sonra da aynı beraberliği göstererek gerçek ihtiyaç sahiplerine ellerini uzatıp bu mübarek günden istifade edeceklerine inanıyorum. İlkadım Belediyesi olarak bizler her zaman olduğu gibi Kurban Bayramında da sizler için çalışıyor olacağız. Bu bayramda birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızı pekiştirecek her türlü oluşumun alt yapısını hazırladık. Bu vesile ile değerli hemşehrilerimizin mübarek Kurban bayramını kutluyor, bayramın İslam coğrafyasındaki zulmün sona ermesine vesile olması dileklerimle, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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