Ambulans helikopter karayoluna indi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde dumandan zehirlenen iki kişi, yola inen ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Salıpazarı ilçesi Yeşil Mahallesi'nde evlerinde uyurken jeneratör dumanından etkilenen Hasan Y. (35) ile Y.Efe Y. (9) Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan baba ve oğlu için Samsun’dan ambulans helikopter havalandı. Yoğun kar nedeniyle helikopter pistine inemeyen ambulans helikopter SalıpazarıÇarşamba karayoluna inmek zorunda kaldı. Zehirlendiği belirlenen baba ve oğlu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri karayolunu çift yönlü trafiğe kapattı. Helikopterinden havalanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.