Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung’a yatırım çağrısı yapan Samsun’a rakip çıktı. Üstelik Samsun’a bu alanda Karadeniz Bölgesi’nden rakip olan bir diğer şehir, Samsung’un yeni bir telefon modeline adını bile verdi.

Samsung’a olan isim benzerliği nedeniyle Türkiye’nin Samsun ilinin, Güney Koreli şirketi, yatırım için davet ettiği bir süredir biliniyor. Henüz Samsung’tan bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak şirket, yine Türkiye’den bir şehir ismiyle gündeme geldi. Bu kez mevzu olan şehir ise Rize.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Samsung’un, 6 Aralık 2018 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne Samsung Rize adlı yeni bir akıllı telefon serisi için resmi bir başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. LetsGoDigital sitesinde de yer verilen marka başvurusuna göre Samsung Rize serisi Rize10, Rize20 ve Rize30 olmak üzere 3 farklı modelden oluşuyor.

Konuya yakın kaynaklar, bu isimlerin, şirketin gelecek yılın Şubat ayında tanıtması beklenen Galaxy S10 serisinde de kullanılabileceğini ifade ediyor. Samsung Rize10, Samsung Rize20 ve Samsung Rize30’daki isimlendirme sistemi, şirketin Galaxy Note serisinde kullandığı Samsung Galaxy Note9 ile de benzerlik gösteriyor. Rize serisinin özellikleri hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, isminin Türkiye açısından ilginçliği tamamen yazım yönünden benzerliğinden kaynaklanıyor.

SAMSUN PEŞİNİ BIRAKMIYOR!

Geçtiğimiz aylarda Samsun Valisi Osman Kaymak, Güney Koreli teknoloji devine olan çağrılarını yinelemiş, Samsung’a Samsun’a yatırım yapılması konusunda talepte bulunmuştu. Samsun Valisi Kaymak, konuyla ilgili olarak hazırladıkları dosyayı da Samsung’a gönderdiklerini belirtmişti.

Kaymak, şu ifadeleri kullanmıştı: "Samsung firmasına bir dosya hazırlayıp gönderdik. Lütfen gelin Samsun'un yatırım imkanlarından ve avantajlarını tespit edin ve yararlanın, dedik. En son Güney Kore ile hükümetimizin yaptığı görüşmelerde de Samsung'un Türkiye'ye yatırım yapacağını öğrendik. Lütfen Samsung yapacaksa bu yatırımı Samsun'a yapsın. Çünkü Samsun hava, demir, kara ve deniz yolu olmak üzere dört ulaşım aksına sahip nadir illerden birisidir. Samsung buraya gelmesi halinde çok karlı bir yatırım yapacaktır. Eğer Samsung ilimize yatırım yaparsa bundan hem Samsung firması, hem de Samsunlular karlı çıkacaktır diye düşünüyorum."

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