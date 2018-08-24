Gelişmekte olan pazarlar için uygun bütçeyle satın alınabilir cihazlar üretmeye devam eden Samsung, Android Go ile çalışan ilk akıllı telefonu Galaxy J2 Core’u tanıttı. Standart işletim sisteminin daha sade hali olan Android Go, Google uygulamalarının daha hafif versiyonlarını çalıştırmak için geliştirilmiş. Böylece giriş seviyesi cihazlarda optimizasyon ve performans problemleri ile karşılaşılmayacak.

5 inç boyutuyla 950x540 LCD ekrana sahip olan Samsung Galaxy J2 Core, Exynos 7570 işlemci ile çalışıyor. 1 GB RAM’e ve 8 GB’lık depolama alanına sahip olan cihazın arka yüzünde 8 MP, ön yüzünde ise 5 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor. Batarya kapasitesi ise 2600 mAh.

Galaxy J2 Core’yn satışına ilk önce Hindistan ve Malezya’da başlanacak. Daha sonra diğer pazarlarda da satışa çıkarılacak. Cihazın fiyatı hakkında resmi bir bilgi gelmedi ancak Galaxy J2’nin satış fiyatı 100 doların biraz üzerindeydi. Galaxy J2 Core’ın özellikleri ise Galaxy J2’den daha düşük olduğu için fiyatının da 100 dolardan daha aşağıda olacağı tahmin ediliyor.

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