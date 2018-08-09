Samsung Galaxy Note 9'un bilinen tüm özellikleri ve fiyatı!
09.08.2018 - 12:53 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Samsung yeni amiral gemisi Galaxy Note 9'u bu akşam tanıyor. İşte cihaz hakkında tüm bilinenler...
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Samsung, aylardır hakkında söylentileri ve sızıntıları bitmeyen yeni amiral gemisi Galaxy Note 9’u bu akşam New York’ta gerçekleşecek ‘Galaxy Unpacked’ etkinliği ile tanıtacak. Türkiye saatiyle 18.00’da başlayacak olan etkinlik, Samsung’un resmi sitesinden ve Samsung Mobile’in resmi YouTube sayfasından yayınlanacak.
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İşte Samsung Galaxy Note 9 ile ilgili şimdiye kadar bilinen tüm özellikler...
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Fiyat
MediaMarkt Türkiye’nin internet sitesine Galaxy Note 9, 6499 TL’den satışa sunulacak. Eğer bir yanlışlık yoksa ürünün Türkiye’deki başlangıç fiyatı da bu olacak. Geçtiğimiz sene 23 Ağustos’ta tanıtılan Galaxy Note 8’in fiyatı ise 4999 TL’ydi ancak zaman içerisinde 5499’a çıkmıştı.
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ABD’de ise resmi bilgiler olmasa da son verilere göre ürünün 128 GB depolama alanına sahip olan sürümünün 1000 dolara yakın bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor. 512 GB’lık model ise İngiltere’de 1099 avroluk fiyata sahipken, ABD’de biraz daha fazla tutacak.
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Tasarım
Yeni tanıtılacak Galaxy Note 9, tasarım olarak kullanıcılara pek yenilik vaat etmiyor. Cihazın ön yüzünün Galaxy Note 8 ile birebir aynı olduğunu söyleyebiliriz.
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Arka yüzünde ise Note 8’de kameranın yanında olan parmak izi sensörü Galaxy Note 9’da kameranın altına yerleştirilmiş.
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Yeni Galaxy Note 9’un Siyah, Gümüş, Lavanta Moru, Kahverengi ve Okyanus Mavisi renk seçeneklerine sahip olabileceği biliniyordu. MediaMarkt’ın sitesinde ise Okyanus Mavisi, Gece Siyahı ve Lavanta Moru olmak üzere 3 adet renk seçeneği görünüyor.
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Ekran
6.4 inç boyutunda Super AMOLED ekrana sahip olacak cihaz, 18.5:9 en boy oranıyla geliyor. 2960x1440 ekran çözünürlüğünü destekleyecek.
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Kamera
Arka yüzünde iki adet 12 megapiksellik kameraya sahip olacak olan Galaxy Note 9’un ön yüzünde ise 8 MP’lik bir selfie kamerası bulunacak. Ayrıca hedefi vuran söylentileriyle bilinen Ice Universe’in gönderilerine göre cihazın görüntü kalitesi S9 Plus’a göre oldukça geliştirilmiş.
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Performans Özellikleri
ABD ve Güney Kore’de Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisini taşıması beklenen Galaxy Note 9, dünyanın geri kalanında ise Samsung’un Exynos 9810 işlemcisini kullanacak.
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Söylentilere göre cihazın üç adet çeşidi olacak. 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı sunan sürüm, 8 GB RAM / 256 GB ve son olarak 8 GB RAM ve 512 GB hafızaya sahip versiyon. Sızan Samsung reklamına göre cihaz 512 GB’lık microSD kartları da destekleyecek. Böylece toplam depolama alanı 1 TB’a çıkacak.
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Batarya
İddialara göre Galaxy Note 9, 4,000mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Aynı boyutlarda olan Galaxy Note 8’in ise 3300 mAh bataryası vardı.
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Diğer özellikler ve Fonksiyonlar
Şüphesiz Galaxy Note 9’un en büyük yeniliği S Pen kalemler olacak. Bluetooth fonksiyonu olan kalem sayesinde birçok işlev kolaylıkla yerine getirilebilecek. İşte S Pen’in bazı özellikleri:
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Müzik kontrol edebilecek. Parçayı durdurmak, tekrar oynatmak veya bir sonrakine geçmek S Pen ile mümkün olacak. Kamera kontrolü sayesinde cihazı bir yere yaslayarak fotoğraf çekebileceksiniz.
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