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Söylentilere göre cihazın üç adet çeşidi olacak. 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı sunan sürüm, 8 GB RAM / 256 GB ve son olarak 8 GB RAM ve 512 GB hafızaya sahip versiyon. Sızan Samsung reklamına göre cihaz 512 GB’lık microSD kartları da destekleyecek. Böylece toplam depolama alanı 1 TB’a çıkacak.