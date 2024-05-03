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        Samsunspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftası Karadeniz derbisine sahne olacak. Yılport Samsunspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:54 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:54
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Yılport Samsunspor'a konuk olacak. Bordo-mavili ekip, Karadeniz derbisinden galibiyetle ayrılarak 3. sıradaki yerini daha da sağlamlaştırmak istiyor.

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        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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        Trabzonspor, haftaya 58 puan ile 3'üncü sırada girdi. Son 3 resmi maçını kazanan bordo-mavili ekip, zorlu Samsun deplasmanından da galibiyetle ayrılarak üçüncülük hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

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        Trabzonspor'da sezonu kapatan Hüseyin Türkmen dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Sarı kart cezası sona eren Eren Elmalı'nın da 1 maçlık aranın ardından yeniden 11'e dönmesi bekleniyor.

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        Yılport Samsunspor ise 39 puanla 13'üncü basamakta yer alıyor. 5 maçtır kazanamayan kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde başarılı bir sonuç hedefliyor.

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        Yılport Samsunspor'da Satka sakatlığı; Fofana ve Dimata da sarı kart cezaları nedeniyle Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

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