Samsunspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek
Trendyol Süper Lig'in 35. haftası Karadeniz derbisine sahne olacak. Yılport Samsunspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Yılport Samsunspor'a konuk olacak. Bordo-mavili ekip, Karadeniz derbisinden galibiyetle ayrılarak 3. sıradaki yerini daha da sağlamlaştırmak istiyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Trabzonspor, haftaya 58 puan ile 3'üncü sırada girdi. Son 3 resmi maçını kazanan bordo-mavili ekip, zorlu Samsun deplasmanından da galibiyetle ayrılarak üçüncülük hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.
Trabzonspor'da sezonu kapatan Hüseyin Türkmen dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Sarı kart cezası sona eren Eren Elmalı'nın da 1 maçlık aranın ardından yeniden 11'e dönmesi bekleniyor.
Yılport Samsunspor ise 39 puanla 13'üncü basamakta yer alıyor. 5 maçtır kazanamayan kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde başarılı bir sonuç hedefliyor.
Yılport Samsunspor'da Satka sakatlığı; Fofana ve Dimata da sarı kart cezaları nedeniyle Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.