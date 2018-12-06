Yazılımlara emanet edilen şirketlerdeki süreçler, zamandan tasarruf sağlarken olası hataları da en az düzeye indiriyor. Gittikçe yagınlaşan bu eğilim, birçok firmanın sanal robot, yani süreç yönetimi yazılımı geliştirmek için kolları sıvamasına neden oluyor.

Yerli teknoloji şirketi WINWAI, geliştirdiği sanal robot Workers ile saatler süren manuel işlemleri dakikalara sığdırmayı ve böylece de çalışan verimliliğini artırmayı hedefliyor. Robotik süreç otomasyonu (RPA) alanında kendi teknolojisini üreten girişim, veri analitiği ve yapay zeka otomasyonu sağlamayı amaçlıyor.

'İHTİYAÇTAN ORTAYA ÇIKTI'

Müşteri ihtiyaçlarını tespit ederek ürün geliştirdiklerini kaydeden Winwai Kurucu Ortağı Mevlüt Serdar, "Hem WINWAI hem de Workers, somutlaştırma, anlaşılır ve ölçülebilir çıktılar sunma stratejimiz sonucu ortaya çıktı. WINWAI, “Win with AI”, yani “yapay zeka ile kazan” söz öbeğinin kısaltılmasından oluşuyor. Yapay zeka ve RPA iki ana faaliyet alanımız olarak yer alıyor. Müşterilerimize yapay zekâ servisleri (API) ve yapay zeka kabiliyetleri olan dijital robotlar sunuyoruz" dedi.

'MALİYETLERİ YÜZDE 60'A KADAR İNDİRİYORUZ'

Workers ürününün, operasyonlardaki insan muhakemesine ihtiyacın az, ancak görsel kontrolün, veri kontrolünün ya da veri girişinin çok olduğu süreçlerde kullanılması hedefleniyor.

Robotların, rutin ve çoğunlukla manuel olan işlerde birer yardımcı olarak konumlandırıldığından bahseden şirketin kurucu ortağı Mevlüt Serdar, "Böylece şirketlere katma değer yaratabilecek işlere odaklanmalarını sağlayacak zaman kazandırmak istiyoruz. Şu ana kadar farklı robotlarımızdaki süre ölçümlerimizde en az 4 en fazla 29 kat hız artışı gözlemledik. Maliyetleri yüzde 30 ila yüzde 60 arası bir bantta azalttığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

Serdar, henüz bir yatırım almadıklarını, uzun vadede yurtdışındaki pazarları hedeflediklerinin bilgisini paylaştı.

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