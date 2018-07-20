DHA'nın haberine göre, dün yapılan başarılı anjiyoplasti işlemiyle ünlü ismin daralma olan 4 damarına stent takıldı. Bir gün hastanede müşahede altında kalan Arif Susam, bugün taburcu oldu.

İşlemi gerçekleştiren Prof. Dr. Servet Öztürk, ünlü sanatçının damar yapısının ince olması nedeniyle özellikli stent uyguladıklarını ifade etti.

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