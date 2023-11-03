Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel İstanbul Esenler'de düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!

        İstanbul'da ilkokul yakınında silahlı havai fişekli gelin alma merasimi!

        Düğün magandaları bir kez daha dehşet saçtı. İstanbul Esenler'de meydana gelen olayda bir ilkokulun çıkış saatinde silahlar ateşlendi, havai fişekler atıldı. Havai fişekler ateşlendikten kısa süre sonra sokaktaki insanların üzerine doğru patlamaya başladı. Okuldan çıkan öğrenciler ve veliler, çığlık atarak kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:13 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Esenler'de gelin alma merasiminde bir grup, tabancalarla havaya ateş edip, havai fişek attı.

        2

        DHA'nın haberine göre havai fişekler sokaktakilerin üzerine doğru patlayınca öğrenci ve veliler etrafa kaçıştı.

        3

        O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        4

        Havaalanı Mahallesi'nde bulunan bir sokakta dün saat 18.30 sıralarında gelin alma merasimi için bir binanın önüne gelen grup, havai fişek atıp tabancayla havaya ateş etti.

        5

        Okul çıkış saatine denk gelen gelin alma merasiminde, havai fişekler ateşlendikten kısa süre sonra sokaktaki insanların üzerine doğru patlamaya başladı.

        6

        Okuldan çıkan öğrenciler ve veliler, çığlık atarak kaçtı. Yaralananın olmadığı olayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        #haberler
        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Öğretmeni döven taksiciden "Pes" dedirten savunma!
        Öğretmeni döven taksiciden "Pes" dedirten savunma!
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        Türkiye'nin yüksek dağlarındaki binlerce yıllık buzullar eriyor!
        Türkiye'nin yüksek dağlarındaki binlerce yıllık buzullar eriyor!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        "Pes" dedirten olay! Tam 14 kilo! Bal kabağından çıktı! 
        "Pes" dedirten olay! Tam 14 kilo! Bal kabağından çıktı! 
        Dolandırıcılıktan suçlu bulundu
        Dolandırıcılıktan suçlu bulundu
        Aşiret liderinden küçük kıza istismar
        Aşiret liderinden küçük kıza istismar
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü