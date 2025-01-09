Sandık Kokusu 41. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin ilgiyle izlenen O3 Medya imzalı dizisi Sandık Kokusu, bir haftalık aranın ardından yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği dizinin son bölümünde Irmak ve Karsu, Filiz'e destek olmaya çalışırken Ayça ve Hakan yakınlaştı. Karsu, Filiz'in zoruyla Sinan'la yemeğe çıkarken Bora'ya yakalandı. Sandık Kokusu 41. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 8 Ocak 2025 Show TV Sandık Kokusu son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu 41. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün birlikte kaleme aldığı O3 Medya imzalı dizinin 41. bölümünde Karsu, Sinan ile buluşmaya gitti. Durumu bilen Bora ise yan masada Karsu’yu bekledi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 41. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.
SANDIK KOKUSU’NUN 41. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Sandık Kokusu'nun 41. Bölümünde; Herkes karakolda Filiz’i beklerken, Feryal’ın asistanı Gül’ün abartılı ağlamaları dikkat çeker.
Olayı araştırmaya başlayan Dilaver, kamera kayıtlarını ortaya çıkarır.
Kıvanç, konuşmak için Irmak’ı görmeye gider. Ancak Kıvanç’ın hala durumu sindiremediğini hisseden Irmak, ilişkiyi bitirmek ister.
Gülnaz, arabayla pratik yaparken İhsan’ın arabasına çarpar. Başta İhsan’a çıkışsa da sonradan aralarında bir etkileşim başlar.
Ayça, Hakan’ın bir tanıdığının torpiliyle yeni açılan spor salonuna gider. Kendisine yeni hedef belirlemek isterken kızların spor yapan Hakan’la ilgilenmesinden rahatsız olmaya başlar.
Hasan’ın arkadaşının oğlunu beğenen Filiz, Karsu’nun onunla buluşması için ısrar eder.
Karsu, Sinan ile buluşmaya gider. Bora’nın ise durumdan haberi vardır ve yan masasında Karsu’yu beklemeye karar verir.
SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM CANLI İZLE
8 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelen Sandık Kokusu dizisinin 41. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.