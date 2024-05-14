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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 01:32 Güncelleme: 14.05.2024 - 01:32
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        'Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım
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        Karsu, Irmak ve Mert’in neşeli anlarının ekrana geldiği tanıtımda Filiz ve Hasan’ın pazarda karşılaşıp tatlı bir şekilde atıştığı görülüyor. Reha ile Hande’nin evlenmesi izleyicileri şaşırtırken, Karsu’nun Atilla’ya “Bizden uzak dur!” demesi dikkat çekiyor. İkilinin arasında gerilim tırmanırken, yaşanacaklar merakla bekleniyor.

        SANDIK KOKUSU’NUN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Hasan, gerçekleşen telefon konuşmasından sonra Karsu’ya bir şey belli etmemeye çalışarak kitapçıdan ayrılır. Süleyman’ın dediklerini yapmaktan başka çareleri yoktur. Atilla, Deniz’i almak için Süleyman’ın mekanına gider ve son bir sevkiyat için anlaşırlar. Sağ salim kurtulan Deniz, annesini daha fazla korkutmak istemediği için olanları söylemek istemese de yaşadığı travmayı daha fazla saklayamaz. Karsu bunu öğrendiğinde Atilla’ya tepkisi çok sert olur. Reha’ya olanları anlatmak zorunda kalan Karsu ondan hiç beklemediği bir darbe alacaktır.

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        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

        İşte 'Sandık Kokusu’nun 22’nci bölüm 2'nci tanıtımı;

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...

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