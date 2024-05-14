'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

Karsu, Irmak ve Mert’in neşeli anlarının ekrana geldiği tanıtımda Filiz ve Hasan’ın pazarda karşılaşıp tatlı bir şekilde atıştığı görülüyor. Reha ile Hande’nin evlenmesi izleyicileri şaşırtırken, Karsu’nun Atilla’ya “Bizden uzak dur!” demesi dikkat çekiyor. İkilinin arasında gerilim tırmanırken, yaşanacaklar merakla bekleniyor.

SANDIK KOKUSU’NUN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hasan, gerçekleşen telefon konuşmasından sonra Karsu’ya bir şey belli etmemeye çalışarak kitapçıdan ayrılır. Süleyman’ın dediklerini yapmaktan başka çareleri yoktur. Atilla, Deniz’i almak için Süleyman’ın mekanına gider ve son bir sevkiyat için anlaşırlar. Sağ salim kurtulan Deniz, annesini daha fazla korkutmak istemediği için olanları söylemek istemese de yaşadığı travmayı daha fazla saklayamaz. Karsu bunu öğrendiğinde Atilla’ya tepkisi çok sert olur. Reha’ya olanları anlatmak zorunda kalan Karsu ondan hiç beklemediği bir darbe alacaktır.