Sandvikens IF - Assyriska maçı öncesi rakamlar

Sandvikens IF ve Assyriska, 09 Eylül 2018 Pazar günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. 28 puanlı Sandvikens IF 9. sırada bulunuyor, Assyriska 19 puana sahip ve 13. sırada. Sandvikens IF son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Assyriska, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 535. İddaa'da Sandvikens IF kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Assyriska kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sandvikens IF son hafta oynanan Vasteras SK FK maçında 3-1 kazandı.

Assyriska ise Nyköpings BIS karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Sandvikens IF, 15 gol attı ve 17 gol yedi.

Assyriska, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Assyriska, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.

