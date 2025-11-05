Kazada 2 kişi ölmüştü! Otomobil sürücüsü tutuklandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü A.A. adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.
A.A. idaresindeki otomobil ile Mustafa U. (35) yönetimindeki motosiklet, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda önceki gün çarpışmış, kazada motosikletteki Mustafa U. ile Hasan K. (24) hayatını kaybetmiş, otomobil sürücüsü gözaltına alınmıştı.
Fotoğraf: AA