Şanlıurfa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 ölü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü, gözaltına alındı
Giriş: 03.11.2025 - 19:00 Güncelleme: 03.11.2025 - 19:00
A.A. idaresindeki otomobil ile Mustafa U. (35) yönetimindeki motosiklet, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada motosikletteki sürücü Mustafa U. ile Hasan K. (24) ağır yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü A.A. gözaltına alındı.
Fotoğraf: AA
