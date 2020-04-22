Şanlıurfa'da peygamber kabirlerinin yanına

AA

Şanlıurfa'da peygamber kabirlerinin bulunduğu Viranşehir ilçesindeki Eyyüp Nebi Mahallesi'ne, TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ziyaretçilerin kalabileceği "Sabır Evleri" yapılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihte "Sabır timsali" olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in kabrinin de bulunduğu kent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Eyüp Nebi Mahallesi'nde bir süre önce başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Valilik, Büyükşehir ve Viranşehir Belediyelerinin iş birliğiyle başlatılan çalışmalar kapsamında bölgede, cami, konaklama yerleri, misafir karşılama üniteleri, aşevi, kütüphane ve otoparkın da bulunduğu büyük bir külliyenin inşası sürüyor.

Bölgedeki konaklama ihtiyacını karşılamak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle TOKİ Genel Müdürlüğünden 86 bağımsız konut devralınarak gelen misafirler için "Sabır Evleri" yapılıyor.

- "Yaşlılara öncelik verilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Beyazgül, Şanlıurfa'nın, Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra dünyanın dördüncü inanç merkezi kabul edildiğini belirtti.

Kentin inanç turizmi potansiyelini daha iyi ortaya çıkarmaya çalıştıklarını vurgulayan Beyazgül, şöyle devam etti:

"Mahalleyi, manevi yapısına uygun bir şekilde restore ediyoruz. Burada gerek hemşehrilerimiz gerek yerli ve yabancı misafirlerimiz, sabır timsali olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in kabrini ziyaret ederek, dört mevsim huzur ve güven içerisinde manevi iklimde gezebilecek, konaklayabilecektir. Belediye olarak Şeyh Edebali'nin 'insanı yaşat ki devlet yaşasın tavsiyesini siyasetimizin merkezi olarak kabul ediyoruz. Evlerde konaklamada yaşlılarımıza öncelik vereceğiz."

Beyazgül, yaşlıların çalışmaların tamamlanmasının ardından belediye imkanlarıyla mahalleyi ziyaret etmelerini sağlayacaklarını kaydetti.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de desteklerinden dolayı büyükşehir belediyesine teşekkür ederek evler sayesinde mahalledeki konaklama sorununun giderileceğini belirtti.