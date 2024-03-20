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        Bakan Özhaseki, Şanlıurfa'da (2)

        'TÜRKİYE'DE500'E YAKIN HAREKETLİ FAY HATTI VAR'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aşık Mahallesi'nde 758 afet konutunun temel atma törenine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 16:20 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:25
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        Bakan Özhaseki, Şanlıurfa'da (2)
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        'TÜRKİYE'DE500'E YAKIN HAREKETLİ FAY HATTI VAR'

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aşık Mahallesi'nde 758 afet konutunun temel atma törenine katıldı. Törende, Bakan Özhaseki'nin konuşmak için platforma çıktığı sırada, bir grup 'İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet' yazılı pankart açtı. Pankartı gören Bakan Özhaseki, her gittiği yerde benzer protestonun kasıtlı olarak yapıldığını vurgulayarak, Filistin'e en büyük desteği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiğini kaydetti.

        Pankart açan grup, alandan uzaklaştırılırken; kalabalığa hitap eden Bakan Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, "Şu anda Türkiye'de 500'e yakın hareketli fay hattı var, nerede, ne zaman, hangi saatte, hangi şiddette kırılacağını da kimse bilmiyor. Kimse kendini emin görmesin, bu gerçekliği bilerek hareket edelim" dedi.

        Bakan Özhaseki, 50 yıl öncenin depreme dayanıksız yapılarının bulunduğu yerlerde, yapılacak tek şeyin kentsel dönüşüm olduğunu ifade ederek, bir taraftan TOKİ, bir taraftan Emlak Konut ile gece gündüz çalıştıklarını kaydetti. 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin izlerini silmek için gayretlerinin devam ettiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, "Bizler büyük bir milletiz. Allah birbirimizden ayırmasın, büyük bir devletiz, başımızda da Recep Tayyip Erdoğan gibi yiğit bir adam var. Güçlü iradesiyle bütün bunları bir asrın dayanışmasına gönderdik, şimdi her tarafta çalışıyoruz. Deprem konutlarımızı hak sahiplerine teslim ediyoruz. Bundan sonra da her ay 10 bin, 15 bin tane evi teslim edeceğiz, siz hiç endişelenmeyin."

        Bakan Özhaseki, konuşmasının ardından Aşık Mahallesi, Karakoyun Mahallesi ile Suruç ilçesinde yapımına başlanan 3 bin 123 konutun temelini attı.

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