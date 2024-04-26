Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması içinde yer alan ve sosyal medya üzerinden propaganda yapan bazı şüphelileri belirledi. Ekipler, tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütünün gençlik yapılanması içinde yer aldığı ileri sürülen 5 kişi ile sosyal medyada PKK propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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