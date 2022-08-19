Şanlıurfa Ticaret Borsası

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 47,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL)

En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 11,50

11,50 Arpa Kg 6,50

6,50 Buğday Kg 5,70

8,25 Preseli pamuk Kg 47,50

47,50 Nohut Kg 13,50

13,50

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