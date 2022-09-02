Şanlıurfalı görme engelli halterci, ay-yıldızlı forma hayaliyle antrenmanlarını sürdürüyor

ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - Şanlıurfa'da 2 yıl önce halterle tanışan ve katıldığı Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda ikinci olan 17 yaşındaki Müslüm Gözükara, ay-yıldızlı formayla başarılara imza atma hayaliyle çalışmalarına devam ediyor.

Işığım Ol Görme Engelliler Spor Kulübünde eğitim gören Gözükara'nın hayatı, geçen yıl başladığı halter sporuyla değişti.



Kulüp başkanı Fatma Zaloğlu'nun yönlendirmesiyle çalışmalara başlayan Gözükara, sıkı antrenman yaparak yaklaşık 2 yıl içinde büyük aşama kaydetti. Temmuz ayında Osmaniye'de düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 105 kilo kaldırarak ikincilik elde eden Gözükara'nın hedefi milli takımda da başarılar elde etmek.





- Gözükara: "Engelimi sporla aşmaya çalışıyorum"





Müslüm Gözükara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yaşındayken geçirdiği rahatsızlığın ardından görme engelli olduğunu, sporu çok sevdiğini belirtti.

Yaklaşık 2 yıl önce halterle ilgilenmeye başladığını, kulüp başkanı Fatma Zaloğlu'nun yönlendirmesiyle de kendisini geliştirdiğini anlatan Gözükara "Engelimi sporla aşmaya çalışıyorum. Kulübümüzün salonunda antrenmanlarımı yapıyorum. Osmaniye'de Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Burada iki madalya aldım. Altın madalyayı kaçırdığım için çok üzüldüm. İleride daha büyük başarılar kazanacağıma inanıyorum." dedi.

Hedeflerine ulaşmak için çok çalıştığını anlatan Gözükara, şöyle konuştu:

"Öncelikle Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyorum. En büyük hayalim de ay-yıldızlı formayla milli takımda mücadele etmek. Ülkem adına yarışmak istiyorum. Bu başka bir gurur, başka bir duygu. O duyguları yaşayacağıma inanıyorum. Daha yolun başındayım. Halterin yanında golbol sporluyla da ilgileniyorum. Zamanım oldukça golbol oynuyorum. Tesadüfen arkadaşlarımın ısrarıyla haltere başladım. Golbol yaptığımda haltere de çalışmış oluyorum. Fakat iki sporu aynı anda yapmak zor. Halterde 105 kilo kaldırdım. Engelim, spor yapmama hiçbir zaman engel olmadı. Bence hayatta görmek her şey değil. Görmeyen insanlar bu dünyada çok önemli başarılar elde ediyor. Benden çok daha kötü durumda olup da büyük başarılar elde edenler var."





- Zaloğlu: "Hedefimiz her çocuğumuzu milli takıma çıkarmak"





Işığım Ol Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Fatma Zaloğlu, 2 yıl önce kurdukları kulüp vasıtasıyla görme engellileri hayata kazandırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kısa sürede ciddi başarılar elde ettiklerini ifade eden Zaloğlu, kulüp olarak temmuz ayında Osmaniye'de düzenlenen Türkiye Görme Engeliler Halter Şampiyonası'nda ikincilik ve dördüncülük elde ettiklerini aktardı.

Ailelerden çocuklarını spora yönlendirmelerini isteyen Zaloğlu, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz spor kulübüyle aileler ve görme engeli çocuklar arasında güçlü bir bağ kurduk. Çocuklarımız bize, biz de çocuklarımıza bağlıyız. Hedefimiz her çocuğumuzu milli takıma çıkarmak. Bu konuda çocuklarımız için her şeyi yapıyoruz. Bu konuda güzel başarılar elde ettik. Yaklaşık 2 yıllık olmamıza rağmen atletizmde ve halterde önemli başarılar elde ettik. Amacımız engelli çocukları bulunan tüm ailelere ulaşıp, onları sporla tanıştırmak. Onları topluma kazandırıp, sosyalleşmelerini sağlamaya çalışıyoruz."





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