Şanlıurfa'da tüm okullarda kitap okuma saati uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da tüm okullarda kitap okuma saati uygulaması

AA

Şanlıurfa'da tüm okullarda kitap okuma saati uygulaması

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği tarafından, çocuklarda kitap okuma alışkanlığının arttırılması amacıyla kentteki tüm okullarda kitap okuma saati oluşturuldu.

Okuma alışkanlığının yükseltilmesi amacıyla, "Urfa Okuyor" ismiyle hayata geçirilen proje kapsamında, tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve görevli personelin katılımıyla kitap okuma saati uygulanıyor.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, projenin ilk gününde Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir ders saati sürecince kitap okudu.

Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip kentlerin başında geldiğini ve öğrenci sayısı bakımından da ilk sıralarda yer aldığını belirten Ayhan, kentte iyi bir eğitim alt yapısı oluşturulması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Ayhan, çocukları hayata hazırlamak için farklı projeleri devreye alacaklarını ve bunlardan birinin de "Urfa Okuyor" projesi olduğunu anlatarak şöyle konuştu:

"Buradaki temel maksat ve muradımız da okuma alışkanlığını ve okuma kültürünü kazandırmaktır. Dünyada okuma düşüyor, Türkiye'de düşüyor ama Urfa'da artacak inşallah. 700 bin öğrencimiz, 36 bin öğretmenimiz, servis şoförlerimiz, okulda çalışan diğer görevlilerimiz hepimiz aynı anda haftada 1 gün belli saatlerde okuma etkinliğini gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken de okullarımızın kütüphanelerini zenginleştireceğiz, çocuklarımızın kitaplarla buluşmasını sağlayacağız. Bir farkındalık oluştu, güzel de oldu, bunu da yıl sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu artık Urfa'da eğitim ve öğretim faaliyetleri arasında bizim önemli bir işimiz olacak ve çocuklarımız için de heyecanla bekledikleri bir saat olacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Babadan oğula miras: Gazilik
YEREL HABERLER Babadan oğula miras: Gazilik
Şanlıurfa´da `torbacı´ operasyonu: 86 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da `torbacı´ operasyonu: 86 gözaltı
Şanlıurfa'da hava destekli uyuşturucu operasyonunda 86 şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da hava destekli uyuşturucu operasyonunda ...
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda ...
Karahantepe, ören yeri statüsüne alındı
YEREL HABERLER Karahantepe, ören yeri statüsüne alındı
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi ...
Bakan Soylu´ya `Suruç´ isimli yarış atı hediye edildi
YEREL HABERLER Bakan Soylu´ya `Suruç´ isimli yarış atı hediye edildi
Kısas'ta 15. Aşure ve Kültür Etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Kısas'ta 15. Aşure ve Kültür Etkinliği yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.