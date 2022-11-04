Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Mehmet A'nın kullandığı 63 VM 513 plakalı tır ile Mehmet Kızılkaya idaresindeki 27 ZB 261 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 21. kilometresinde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Kızılkaya ile yanındaki Selvi Kızılkaya hayatını kaybetti, ismi henüz belirlenemeyen bir kız çocuğu ağır yaralandı.

Yaralı çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından 2 kişinin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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