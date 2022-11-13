Şanlıurfa'da cinayet zanlısı 6 yıl sonra yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 6 yıl önce 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Küçükhan Mahallesi'nde 2016'da Recep Yılmaz'ın öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Cinayet zanlısı olduğu tespit edilen H.K. ekiplerce Onikiler Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.