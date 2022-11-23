Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 64. kilometresinde patlayan lastiği tamir için duran 33 EBS 02 plakalı tır ile ona yardım etmek için duran 33 AJ 738 plakalı tıra, Y.Y. yönetimindeki 27 AJE 484 plakalı tır çarptı.
Kazada Sabri Bayram, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Y.Y, A.Ö. ve E.E, sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.