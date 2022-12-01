Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 3 aylık bebek hayatını kaybetti.

Asya Mahallesi'nde, 3 aylık oğlu Osman'ı emziren anne Zeliha Tanış, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bebeği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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