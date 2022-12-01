Şanlıurfa'da trafikte yol verme tartışmasında 2 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa-Mardin kara yolunun kent girişinde, bir otomobil sürücüsü ile tır sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

İki sürücü de yolda araçlarını durdurdu.

Sürücülerin yanındakilerin de karıştığı tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

Kavga nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan Şanlıurfa-Mardin kara yolu araçların çekilmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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