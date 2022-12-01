Şanlıurfa'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir AVM'nin bahçesine bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın halk otobüsünde unuttuğu çantanın, başka bir şahıs tarafından alınarak, AVM bahçesine bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Emniyet güçlerimiz tarafından çantanın fark edilmesi üzerine gerekli tedbirleri alıp, çantayı fünye ile imha etmişlerdir. Çanta boş çıkmış olup, ilimizde asayiş ve güvenlik konusunda bir aksaklık bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.





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