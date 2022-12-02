Şanlıurfa'da 2 bin 63 uyuşturucu hap ele geçirildi

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 2 bin 63 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Şahinsoylu Mahallesi'nde M.A'nın evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, narkotik köpeği "Yaren" ile yapılan aramada, 2 bin 63 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. jandarma komutanlığına götürüldü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.