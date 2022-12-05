Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı işçi öldü

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüsün çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti.

Mustafa Ç'nin (55) kullandığı 27 RR 023 plakalı minibüs, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 10'uncu kilometresindeki Siverek Devlet Hastanesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Yıldırım'a (22) çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mustafa Yıldırım'ın Siverek Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

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