Şanlıurfa'da köpekten kaçan çocuk aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, sahipsiz köpekten kaçmak isterken yola çıkan ve düşen çocuk, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.



Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi'nde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, okuluna giden kız çocuğu, kaldırımda yürüdüğü sırada çevresine 5 köpeğin gelmesi üzerine korku yaşadı.

Köpeklerden birinin üzerine doğru koşması sonucu panikle yola fırlayan küçük kız, karşıya geçerken düştü. Bu sırada bir kamyonetin manevra yaparak durmaya çalışması ve küçük kızın aracın altında kalmaktan son anda kurtulması kameraya yansıdı.

Görüntülerde, çevredeki vatandaşların çocuğun yanına gelerek yardımcı olmaları ve köpeklerin uzaklaştırılması da yer aldı.



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