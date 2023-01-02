Şanlıurfa'da motosiklet hırsızı tutuklandı

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​​​​​​​ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seydo Atilla Mahallesi'nde bir evin bahçesinden motosiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda motosikleti çaldığı tespit edilen T.G, tutuklandı.

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