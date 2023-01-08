Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 101 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyyübiye ilçesi kırsal Aşağıyazıcı Mahallesi'nde bir ahırda ve Harran ilçesi kırsal Çiçek Mahallesi'ndeki iki evde yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 101 Suriye uyrukluyu yakaladı.

Evlerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan F.A, A.Ç. ve M.E.H'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.