Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişiye 47 bin 877 lira ceza

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen üç kişiye 47 bin 877 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce kırsal Beyçeri Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, B.G, F.Y. ve S.T'nin kaçak avcılık yaptıkları tespit edildi. Yapılan kontrollerde bu kişilerin 9 canlı, 9 da cansız olmak üzere 18 angut kuşunu usulsüz olarak avladıkları belirlendi.

Av malzemelerine el konulurken, 3 kişiye toplam 47 bin 877 lira idari para cezası uygulandı.

Kuşlar ise Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. ​​​​​​​



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