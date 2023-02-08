Şanlıurfa'da refüj korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kent girişindeki refüjdeki direk ve korkuluğa çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ali Koç idaresindeki 63 YN 362 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kent girişinde refüj korkulukları ve direğe çarptı.

Kazada, sürücü Koç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilinde battaniye ve gıda malzemeleri bulunan Koç'un ikamet ettiği Haliliye ilçesine bağlı Kabahaydar köyünden şehir merkezinde depremden etkilenen yakınlarına yardım götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.





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